Конотопский «Авиакон» подозревают в двойной переплате за топливные баки для вертолетов Национальне антикоррупционное бюро Украины подозревает должностных лиц ГП «Авиакон» (Конотоп) в сговоре с иностранными оффшорными компаниями, который привел к переплате $ 2540000 на закупки топливных баков для вертолетов.

Об этом стало известно из постановлений Соломенского районного суда г. Киева, куда детектив обратился в рамках уголовного производства №52016000000000428 от 14.11.2016 года, пишут Наші гроші.

Следствие установило, что в конце марта 2014 года «Авиакон» заключил соглашение с компанией «Westan Group Associates Ltd» (Сент-Китс и Невис) на поставку 12 топливных баков производства АО «ТАМ «Тбилавиамшени» (Грузия) для вертолетов типа Ми-24. Стоимость сделки составила $ 288 тыс, или $ 24 тыс./шт.

Через несколько дней был заключен второй контракт на поставку уже 200 топливных баков по той же цене, а общая стоимость контракта составила $ 4,80 млн грн.

В свою очередь «Westan Group Associates Ltd» во исполнение договоров с «Авиаконом» заключила два соглашения с грузинским «ТАМ «Тбилавиамшени» на $ 144 тыс. и $ 2,40 млн. Топливные баки закупались по $ 11-13 тысяч за единицу - вдвое дешевле цены в сделках с «Авиаконом».

По этим договорам госпредприятие перечислило $ 780 тыс. на счет «Westan Group Associates Ltd», открытый в «Альфа-Банка» в Минске.

Также к расчетам были привлечены две компании оффшорных юрисдикций «Millwood Services Ltd» (Белиз) и «Linway Management Llp» (зарегистрирована в Англии двумя белизскими оффшорами). Первая получила от конотопского госзавода на свой счет в латвийском «Baltikums Bank» $ 108 тыс., второй украинские ремонтники перевели $ 36 тыс. на счет в другой латвийский банк - JCC «Trasta Komercbanka».

Из судебных материалов неизвестно, были ли полностью выплачены средства по контрактам и была ли поставлена продукция. Но в ходатайствах НАБУ указало, что подозревает переплату по двум контрактам в сумме $ 2,54 млн. По нынешнему обменному курсу это около 70 млн грн.

В ходатайствах в суд детектив попросил доступы к документам и счетов фигурантов дела в иностранных банках, а также к счетам грузинского поставщика топливных баков в «Bank of Georgia». Суд эти ходатайства удовлетворил.

В 2014 году ГП «Авиакон» возглавлял Анатолий Буцан, с декабря и.о. директора является Игорь Марченко. Предприятие является фигурантом ряда уголовных производств о закупке контрабандной продукции или по завышенным ценам.