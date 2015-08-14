В Сумах почтили годовщину вывоза украинцев на принудительные работы в Германию 18 января в Сумах почтили 75-ю годовщину депортации более 2 миллионов украинцев на принудительные работы в Германию.

Представители городской власти, ветеранских организаций, участники АТО, общественные активисты помянули события Второй мировой войны и возложили цветы к памятному знаку на Аллее Славы по ул. Героев Сумщины.

Напомним, 18 января 1942 года первый эшелон с украинцами двинулся на территорию оккупантов в Германию. Это были женщины, молодежь, дети, мужчины - мирное население, чьи судьбы были разрушены, подорвано здоровье, отнятые жизни.

В течение 1942-1943 годов из Сум были насильственно вывезены на принудительные работы более 5000 горожан, наших земляков. Ежемесячно на тяжелых работах, в голоде и пытках умирало около 1100 украинцев, принудительно вывезенных в Германию. Те из них, которые в послевоенное время решались возвращаться домой, попадали в концлагеря за «измену родине».

Во время митинга ветераны и жители Сум вспоминали рассказы о лихолетье войны очевидцев - близких, родственников со статусом «остарбайтер».