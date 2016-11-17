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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:40113

Молдавский проводник вез в Россию четверть тонны мяса

18 января в пункте контроля «Хутор-Михайловский» во время проверки поезда сообщением «Кишинев - Москва» пограничники совместно с работниками таможни пресекли попытку незаконного перемещения через границу мясопродукции.

В ходе осмотра одного из пассажирских вагонов поезда, пограничный наряд в яме для белья обнаружил 7 мешков с мясной продукцией, общий вес которой составил около 250 килограммов.

Пытался таким образом переместить через границу товар проводник этого поезда, 37-летний гражданин Молдовы.

По решению работников Хутор-Михайловского пункта ветеринарно-санитарного контроля мясопродукция не пропущена через государственную границу Украины, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.

Право Граница контрабанда Мясо
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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