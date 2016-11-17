Молдавский проводник вез в Россию четверть тонны мяса 18 января в пункте контроля «Хутор-Михайловский» во время проверки поезда сообщением «Кишинев - Москва» пограничники совместно с работниками таможни пресекли попытку незаконного перемещения через границу мясопродукции.

В ходе осмотра одного из пассажирских вагонов поезда, пограничный наряд в яме для белья обнаружил 7 мешков с мясной продукцией, общий вес которой составил около 250 килограммов.

Пытался таким образом переместить через границу товар проводник этого поезда, 37-летний гражданин Молдовы.

По решению работников Хутор-Михайловского пункта ветеринарно-санитарного контроля мясопродукция не пропущена через государственную границу Украины, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.