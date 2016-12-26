На Сумщине спасатели вытащили «скорую» из снежного заноса 18 января в 15:55 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на грунтовой дороге в снежный занос попал автомобиль экстренной медицинской помощи, ехавший после вызова из с. Алексино Тростянецкого района.

На место происшествия было направлено отделение дежурного караула Государственной пожарно-спасательной части №24.

Преодолев расстояние в 8 км, спасатели прибыли на вызов. С помощью пожарного автомобиля повышенной проходимости они освободили из снежного заноса «скорую» и отбуксировали ее к безопасному участку пути. Оттуда транспортное средство с медработниками направилось в районный центр.

Всего в спасательной операции были привлечены 4 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.