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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине спасатели вытащили «скорую» из снежного заноса

18 января в 15:55 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на грунтовой дороге в снежный занос попал автомобиль экстренной медицинской помощи, ехавший после вызова из с. Алексино Тростянецкого района.

На место происшествия было направлено отделение дежурного караула Государственной пожарно-спасательной части №24.

Преодолев расстояние в 8 км, спасатели прибыли на вызов. С помощью пожарного автомобиля повышенной проходимости они освободили из снежного заноса «скорую» и отбуксировали ее к безопасному участку пути. Оттуда транспортное средство с медработниками направилось в районный центр.

Всего в спасательной операции были привлечены 4 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Спасатели
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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