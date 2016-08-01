Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:29148

Сумские сумоисты покорили Европу

12-15 января в Будапеште (Венгрия) проходил чемпионат Европы по сумо.

В составе украинской сборной отличились и сумские борцы. Среди взрослых Николай Кожухов стал чемпионом в весе до 115 кг. Среди молодежи до 23 лет Владислав Вьюн стал третьим в весе до 115 кг, Николай Кожухов повторил свое достижение. Среди молодежи до 21 года Дмитрий Борисов стал первым до 70 кг, Николай Гринченко выиграл схватки в категории до 115 кг. Максим Цыбульняк (85 кг) и Николай Солодовников (60 кг) стали вторыми. Среди юниоров до 18 лет они же стали третьими. Готовили спортсменов тренеры Хекало С.М. и Скварча А.К.

Спорт Сумо
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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