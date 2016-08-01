Сумские сумоисты покорили Европу

В составе украинской сборной отличились и сумские борцы. Среди взрослых Николай Кожухов стал чемпионом в весе до 115 кг. Среди молодежи до 23 лет Владислав Вьюн стал третьим в весе до 115 кг, Николай Кожухов повторил свое достижение. Среди молодежи до 21 года Дмитрий Борисов стал первым до 70 кг, Николай Гринченко выиграл схватки в категории до 115 кг. Максим Цыбульняк (85 кг) и Николай Солодовников (60 кг) стали вторыми. Среди юниоров до 18 лет они же стали третьими. Готовили спортсменов тренеры Хекало С.М. и Скварча А.К.
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