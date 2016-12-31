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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:1047

В Сумах до сих пор не допросили подрывника с Лушпы

Сумчанина, в квартире которого произошел взрыв газа 9 декабря на проспекте Лушпы, 52 прокуратура не может допросить.

Хотя в настоящее время, по словам врачей, 26-летний мужчина находится в сознании и способен передвигаться по отделению, говорится в сюжете UA:СУМИ.

Врач ожогового отделения Сумской областной клинической больницы Олег Ясниковский рассказал, что на сегодняшний день состояние больного относительно удовлетворительное. Он находится на лечении в отделении. Больной способен передвигаться, адекватно реагирует, отвечает на вопросы, ориентируется времени и пространстве.

Пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко говорит, что в настоящее время следствие продолжается, ждут официальных выводов экспертов - после этого будут решать вопрос о подозрении лицу, причастному к взрыву. Его состояние, по словам медиков удовлетворительное. Однако он отказывается сотрудничать со следствием и не дает никаких показаний.

Напомним, взрыв произошел 9 января в многоэтажке на проспекте Михаила Лушпы, 52. По данному факту открыли уголовное производство по статье - умышленное уничтожение или повреждение имущества, повлекшее материальный ущерб в особо крупных размерах. Если вину мужчины докажут, ему грозит от трех до 10 лет лишения свободы.

Право Взрыв на Лушпы
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