Директору «Электроавтотранс» объявили выговор за коррупцию По представлению прокуратуры директору КП «Электроавторанс» за совершение правонарушения, связанного с коррупцией, объявлен выговор.

Как сообщил начальник отдела организации деятельности в сфере предотвращения и противодействия коррупции Андрей Байдак, Сумской городской совет отреагировала на представление прокуратуры Сумской области о нарушении директором одного из коммунальных предприятий антикоррупционного законодательства, применив к указанному лицу меры дисциплинарного взыскания - выговор. Кроме того, городской совет заверил, что им подготовлены соответствующие изменения в порядок приема на должности руководителей коммунальных предприятий, учреждений, организаций, согласно которым кандидатов на руководящие должности будут письменно предупреждать о необходимости соблюдения требований ст. 36 ЗУ «О предотвращении коррупции». Также все коммунальные предприятия, учреждения и организации обязаны разработать антикоррупционные программы на 2017 год.

Напоминаем, что назначенный на должность в марте 2016 директор коммунального предприятия г. Сумы, по состоянию на ноябрь 2016 года не передавший в управление другому лицу принадлежащие ему корпоративные права в трех юридических лицах, хотя в соответствии с действующим законодательством он обязан это сделать в течение 30 дней после назначения на должность.

По факту вышеуказанных нарушений требований Закона Украины «О предотвращении коррупции» в Сумской городского головы в ноябре 2016 прокуратурой внесено представление с целью устранения причин и условий, способствовавших совершению правонарушения, связанного с коррупцией, и при наличии оснований привлечения виновного лица к дисциплинарной ответственности.

Лишь после начала служебного расследования по внесенному представлению руководитель коммунального предприятия совершил действия по передаче принадлежащих ему корпоративных прав, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Как стало известно «Данкору» речь идет о директоре КП «Электроавтотранс» Виталии Однороге.