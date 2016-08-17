Соответствующее видео выложено на его странице в фейсбуке. Мэр нырял возле пешеходного моста с ул. Прокофьева в городской парк.
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения просит сумчан быть осторожными во время купаний на Крещение....
Городской голова Сум Александр Лысенко пообещал, что закупку 4 автобусов, которые были представлены 27 декабря, проверит прокуратура и национальная полиция....
По данным мониторинга аналитического портала «Слово и дело», среди руководителей украинских городов городской голова Сум Александр Лысенко достиг наибольших успехов...
На сайте Единого госреестра деклараций появилась декларация мэра Сум Александра Лысенко.... 1
Исполнительная служба наложила уже второй штраф на мэра Сум Александра Лысенко за повторное неисполнение суда относительно восстановления в должности директора... 1