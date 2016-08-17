Мэр Сум нырнул в прорубь. Видео Сегодня, 19 января, в праздник крещения мэр Сум Александр Лысенко также принял участие в купании в Псле.

Соответствующее видео выложено на его странице в фейсбуке. Мэр нырял возле пешеходного моста с ул. Прокофьева в городской парк.