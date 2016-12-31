На Сумщине полиция изъяла крупную партию наркотического сырья

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках одного из уголовных производств в поле зрения работников Белопольского отделения полиции попал 22-летний житель города Ворожба, явно находившийся в неадекватном состоянии. До этого времени у него не было никаких недоразумений с законом и к уголовной ответственности он не привлекался. Работники полиции доставили молодого человека в местную больницу, где медики констатировали у того состояние наркотического опьянения.
Получив разрешение на осмотр жилища юноши, правоохранители посетили его дом. И недаром - их ожидал большой «наркоулов».
В жилом помещении полицейские обнаружили и изъяли 48 бумажных пакетов с разфасованым веществом растительного происхождения, похожим на марихуану, и 6 пол-литровых банок с приготовленным к употреблению подобным сырьем. На чердаке дома сушились ветви и верхушки конопли.
Стражи порядка в общем изъяли почти девять килограммов дурман-зелья, и направили свою «находку» на исследование.
Как пояснил сам юноша после того, как пришел в себя, коноплю он собрал осенью, за городом, на заброшенных пустырях, и хранил для собственного потребления.
Правоохранители не исключают возможности того, что мужчина мог реализовывать марихуану наркозависимым лицам, и сейчас проверяют эту версию. В отношении подозреваемого следователи полиции открыли уголовное производство по признакам ч.3 статьи 309 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение наркотических средств без цели сбыта). В том случае, если экспертиза подтвердит наркосодержимое изъятого, ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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