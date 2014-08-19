В Сумах 5-ая горбольница может объединиться с центральной райбольницей Об этом говорили на семинаре- овещании при главе Сумской райгосадминистрации.

«В Украине стартовала реформа здравоохранения. Обеспечение предоставления качественных медицинских услуг в переходный период - один из главных вопросов на сегодня. В Сумском районе из-за реформы возникает проблемный вопрос с ЦРБ, которая сейчас размещается на базе городской 5-ой больницы, - подчеркнул председатель Сумской райгосадминистрации Геннадий Дорошенко. - Для решения этой проблемы, мы пока ведем переговоры с Сумским городским советом. Впрочем, окончательное решение зависит от того, какую стратегию по реформированию медицинской отрасли выберет Кабинет министров».

Также, по словам чиновника, Сумы до сих пор не предоставили окончательного ответа относительно объединения больниц, ведь они также находятся в непонятной ситуации, и ожидают, пока начнется медицинская реформа. Только после этого, как отмечает глава Сумского района, будет известна судьба ЦРБ.

Заместитель Сумского мэра Степан Пак специально прибыл на это совещание, чтобы объяснить точку зрения горсовета относительно объединения, и предложил обратиться в Кабинет министров для предоставления четкого ответа - когда будут созданы госпитальные округа. После этого, отметил можно говорить о сотрудничестве:

«Если бы мы знали сейчас, что ближайший год или полтора, действительно не будет тех медицинских округов, то мы спокойно смогли сделать объединение, и мы уже обсуждали это, - подчеркнул Степан Пак, - Я думаю, неделю-две, и мы должны узнать на каком этапе происходит реформа, и тогда сразу сможем объединить усилия двух больниц районной и городской, и без проблем обслуживать население - это делается элементарно».

Главный врач ЦРБ Владимир Поцелуев поддерживает идею объединения усилий и предлагает не ограничиваться одним вариантом:

«Сегодня, мы слышим о госпитальном округе, который будет в городе Сумы и объединит еще 4 сельских района - Краснопольской, Белопольский, Сумской и Лебединский и, соответственно, медицинские учреждения этих районов. Также, мы услышали, то возможно произойдет объединение районной больницы, в структуре, например, совместно с 5-ой городской клинической больницей, как больницы интенсивного лечения. Такая большая больница сможет предоставлять эти услуги».

Если объединение Центральной районной больницы и 5 больницы в Сумах состоится, новое медицинское учреждение будет предоставлять услуги интенсивного лечения как для сумчан, так и для жителей Сумского района.