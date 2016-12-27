Новая громада будет создана с центром в Степановке Об этом сообщил директор Центра развития местного самоуправления Александр Хоруженко во время общественных слушаний по объединению Подлесновского сельского совета со Степановским поселковым в ОТГ.

«Еще одна громада в Сумском районе будет однозначно с центром в Степановке, причем, мне кажется, будет еще большей, чем это записано в перспективном плане, - отметил Александр Хоруженко, - Уже где-то на июль-август будет половина страны объединена в громады, но чем дальше, тем, скажем, так степень добровольности будет меньше, тогда уже будут объединяться не на общих условиях, а на условиях тех, кто уже объединился».

Инициатор объединения Степановский поселковый голова Владимир Лукаш отметил, что это уже вторая попытка объединения, первая была еще осенью прошлого года, но приглашенные к объединению Подлесновка и Новосухановка предложение отклонили. В этом году Степановский поселковый совет вновь обратилась в соседние села с очередной предложением к объединению. Поселковый голова Степановки убеждает - логика такого решения очевидна:

«По расчетам по нашим бюджетам, которые являются недотационными, кстати, хватает средств только на содержание социальной сферы - это бюджеты проедания, а не развития. У нас нет ресурса, чтобы развиваться, - подчеркивает Владимир Лукаш, - Тем более у нас уже есть пример четырех объединенных громад района, что ярко свидетельствует об увеличении бюджетных поступлений и финансовой самостоятельности. Мы эти средства хотим взять на развитие громады: дороги, освещение, поддержку социальной сферы, школ, детсадов, ФАПов».

Председатель Сумской районного совета Вадим Акперов считает, что Подлеснивский сельсовет тормозит процесс объединения, потому что до конца не понимает процесс децентрализации:

«Не все до конца понимают эти процессы, но как показала практика, в Сумском районе в тех громадах, которые уже провели выборы, тоже были недоразумения. И были они не от того, что не хотели объединяться, а потому, что людям не хватало информации».

Руководительница сельского совета Наталья Козупиця заметила, что колеблется и не может принять окончательное решение:

«Если бы знал где упадешь - соломки подстелил бы. Я сомневаюсь, и хорошо вроде бы объединение для громады, и заманчиво... И вроде бы хочется денег, но как дальше оно все повернется?».

В заключение встречи Подлесновская громада решила - свое решение за или против объединения выскажут на сессии сельского совета, которая состоится 20 января 2017 года.