В Сумах из крана можно набрать освященной воды Сегодня, 19 января, КП «Горводоканал» освятил воду в Сумах.

Об этом сообщает пресс-служба КП. «На Иордан вся водная стихия освящается. Вода в этот день имеет особые целебные свойства. Освящение воды провели также на водозаборах города, чтобы сумчане, которые по определенным причинам не могут посетить церковь, имели возможность получить освященную воду непосредственно дома прямо из крана.

С Праздником Крещения Господня!» - говорится в сообщении.