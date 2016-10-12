В Сумах из крана можно набрать освященной воды

Об этом сообщает пресс-служба КП. «На Иордан вся водная стихия освящается. Вода в этот день имеет особые целебные свойства. Освящение воды провели также на водозаборах города, чтобы сумчане, которые по определенным причинам не могут посетить церковь, имели возможность получить освященную воду непосредственно дома прямо из крана.
С Праздником Крещения Господня!» - говорится в сообщении.
Считается, что на Крещение вода приобретает целебные свойства и может храниться целый год для лечения болезней...
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