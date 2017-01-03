В Сумах горела многоэтажка В Сумах пожарные ликвидировали пожар в многоквартирном доме.

Сегодня, 19 января, в 11:25 на линию экстренного вызова «101» поступила информация о пожаре в 5-этажном жилом доме по ул. Горького в г. Сумы. На место происшествия было направлено отделение дежурных караулов 3-й и 1-й Государственных пожарно-спасательных частей.

Пожар возник в одной из квартир на первом этаже. По предварительным данным, возгорание обнаружила жительница дома, которая, почувствовав запах дыма, зашла в соседнее помещение и вывела из задымленной квартире женщину 1934 г.р. Через 6 минут на вызов прибыли пожарные. На тот момент сильный дым распространился лестничной площадкой с 1-го по 5-ый этаж. Используя аппараты для защиты органов дыхания, пожарные зашли в задымленное помещение и установили, что в одной из комнат огнем охвачено диван и вещи домашнего обихода. Параллельно с ликвидацией пожара спасатели осуществили обход всех квартир для того, чтобы удостовериться, нужна ли кому из жителей помощь. В 11:43 возгорание удалось локализовать, в 12:43 - полностью ликвидировать и не допустить дальнейшего распространения пламени.

Всего на тушение было задействовано 7 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

На месте происшествия погибших не обнаружено. Причина пожара выясняется.