Полиция призывает граждан добровольно избавиться от нелегального оружия и боеприпасов

Так, в Конотопский отдел полиции с заявлением о найденных 28 патронах к автомату Калашникова калибра 5,45 мм обратился 52-летний житель района. Он рассказал полицейским, что нашел патроны накануне возле кладбища в соседнем селе. Мужчина решил не подвергать себя и своих близких опасности и сдать опасную находку в предусмотренном законом порядке.
Еще одного владельца холодного оружия правоохранители обнаружили в Глуховском районе. Им оказался 35-летний житель района, дома у которого правоохранители обнаружили военный штык-нож, который он решил добровольно сдать полицейским, чтобы избежать уголовной ответственности за незаконное его хранение. По словам его владельца, нож достался ему в наследство от покойного отца, а использовал он его в хозяйственных целях и иногда брал с собой на рыбалку.
Полиция напоминает, что граждане, добровольно сдавшие в полицию оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства, согласно ч.3 ст.263 Уголовного кодекса Украины освобождаются от уголовной ответственности.
«Граждане, имеющие в незаконном владении охотничье нарезное и гладкоствольное оружие, имеют возможность обратиться в разрешительную систему по месту жительства и зарегистрировать ее в предусмотренном законом порядке, - говорит заместитель начальника ГУНП области Владимир Бабич. - А владельцам зарегистрированного оружия необходимо помнить о ее своевременную перерегистрацию ».
Жители области могут получить дополнительную информацию в местных отделах полиции или позвонив в Call-центр ГУНП на круглосуточный телефон «102».
Жители областного центра могут получить консультацию по этим вопросам по адресу: Сумской отдел полиции, г. Сумы, ул. Ахтырская, 14, кабинеты 1, 17. Телефоны: (разрешительная система) 66-77-47, (дежурная часть) 050-407-31-02.
Для жителей Сумского района: Сумской районный отдел полиции, г. Сумы, ул. Бандеры, 11 (бывшая Баумана). Телефоны: (очередная часть) 66-77-75, 66-73-90, (инспектор разрешительной системы) 095-805-04-43, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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