В Сумах патрульные задержали подвальных воров

17 января, ночью, около 3 часов, патрульные получили сообщение о 2 неизвестных, которые пытаются проникнуть в подвал дома на улице Засумская.
Когда экипаж патрульных приблизился к указанному дому, 2 неизвестных бросились наутек. Через некоторое время полицейские догнали и задержали их на улице Воскресенской. У одного из беглецов была при себе сумка. Во время поверхностной проверки инспекторы обнаружили в ней отвертки, щипцы, резиновые перчатки и другие вещи.
Объяснить попытку проникновения, побег, историю происхождения указанных предметов 19- и 20-летние мужчины не смогли.
Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. Граждан доставили в Сумское отделение полиции для проведения дальнейшей проверки.
В это же время, но на улице Новоместенской, полицейские обнаружили ранее судимого 37-летнего гражданина почти с таким же арсеналом предметов.
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