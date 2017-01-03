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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:0863

В Сумах патрульные задержали подвальных воров

Патрульные задержали 2 мужчин, которые пытались проникнуть в подвал дома.

17 января, ночью, около 3 часов, патрульные получили сообщение о 2 неизвестных, которые пытаются проникнуть в подвал дома на улице Засумская.

Когда экипаж патрульных приблизился к указанному дому, 2 неизвестных бросились наутек. Через некоторое время полицейские догнали и задержали их на улице Воскресенской. У одного из беглецов была при себе сумка. Во время поверхностной проверки инспекторы обнаружили в ней отвертки, щипцы, резиновые перчатки и другие вещи.

Объяснить попытку проникновения, побег, историю происхождения указанных предметов 19- и 20-летние мужчины не смогли.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. Граждан доставили в Сумское отделение полиции для проведения дальнейшей проверки.

В это же время, но на улице Новоместенской, полицейские обнаружили ранее судимого 37-летнего гражданина почти с таким же арсеналом предметов.

Право Патрульная полиция
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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