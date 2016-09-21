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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:25209

Сумские безработные стали получать больше

Специалисты Главного управления статистики в Сумской области проанализировали состояние рынка труда Сум в 2016 году.

В прошлом году статус безработного в городском центре занятости получили 4324 человека. При поддержке службы занятости было трудоустроено 2072 человека. К концу года на учете оставалось 2190 безработных, что на 35,6% меньше, чем на конец 2015 года.

В базе вакансий насчитывалось 594 свободных рабочих места. Каждая четвертая вакансия предусматривалась для квалифицированных рабочих с инструментом или для рабочих по обслуживанию, эксплуатации и контролю за работой технологического оборудования и машин, каждая шестая - для работников сферы торговли и услуг, каждая одиннадцатая - для специалистов или для профессионалов.

Средний размер пособия по безработице в декабре 2016 года составил 2322 грн против 1700 грн в декабре 2015 года.

Общество Безработные Статистика
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