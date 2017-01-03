Сумчане кинулись в прорубь Православные верующие 19 января отмечают один из древнейших христианских праздников - Крещение Господне, или Богоявление

По традиции сегодня верующие массово ныряют в прорубь. В Сумах есть несколько популярных и специально оборудованных мест для совершения погружений в прорубь.

Мэр города Александр Лысенко со своим замом Владимиром Войтенко и заместителем губернатора Иваном Боршошом пришли на богослужение с освящением воды и омовились в неофициальном месте - возле пешеходного моста на улицу Прокофьева.

Александр Лысенко после купания в проруби

Заместитель городского головы Владимир Войтенко

Заместитель губернатора Иван Боршош (на заднем плане)