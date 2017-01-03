Сумчане кинулись в прорубь

Мэр Сум Александр Лысенко окунулся с головой
По традиции сегодня верующие массово ныряют в прорубь. В Сумах есть несколько популярных и специально оборудованных мест для совершения погружений в прорубь.
Мэр города Александр Лысенко со своим замом Владимиром Войтенко и заместителем губернатора Иваном Боршошом пришли на богослужение с освящением воды и омовились в неофициальном месте - возле пешеходного моста на улицу Прокофьева.
Александр Лысенко после купания в проруби
Заместитель городского головы Владимир Войтенко
Заместитель губернатора Иван Боршош (на заднем плане)