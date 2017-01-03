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Олег Демьяненко
Олег Демьяненко
Сегодня 15:09832

Сумчане кинулись в прорубь

Православные верующие 19 января отмечают один из древнейших христианских праздников - Крещение Господне, или Богоявление

Мэр Сум Александр Лысенко окунулся с головой

Олег Демьяненко

По традиции сегодня верующие массово ныряют в прорубь. В Сумах есть несколько популярных и специально оборудованных мест для совершения погружений в прорубь.

Мэр города Александр Лысенко со своим замом Владимиром Войтенко и заместителем губернатора Иваном Боршошом пришли на богослужение с освящением воды и омовились в неофициальном месте - возле пешеходного моста на улицу Прокофьева.

Александр Лысенко после купания в проруби

Заместитель городского головы Владимир Войтенко

Заместитель губернатора Иван Боршош (на заднем плане)

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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