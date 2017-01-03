В Сумах продолжают разбирать завалы на месте взрыва

Начальник горотдела по чрезвычайным ситуациям и гражданской защиты населения Артур Петров сообщил, что на месте взрыва в жилом доме на улице Металлургов, 24 продолжаются особо опасные работы по разбору заваленной конструкции.
«К работам привлечены 16 специалистов личного состава Межрегионального центра быстрого реагирования (МЦШР) Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 5 единиц техники. Также к работам присоединились строители ПАО «Сумбуд», - добавил Артур Петров.
Субъекты хозяйствования города предоставили гуманитарную помощь для обеспечения питанием пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме по улице Металлургов,...
Сотрудники полиции по факту взрыва в жилом доме многоэтажки, который произошел 3 января по ул. Металлургов, 24, открыли уголовное производство...
Каждому члену семьи из пострадавших от взрывов квартир на Металлургов, 24 и Лушпы, 52 дадут по 1600 грн....
Департамент инфраструктуры затягивает открытие резервного фонда для помощи пострадавшим от взрывов бытового газа на Металлургов, 24 и Лушпы, 52....
После взрыва на Металлургов, 24 готов предварительный экспертный вывод....