В Сумах продолжают разбирать завалы на месте взрыва Штаб по ликвидации последствий взрыва в жилом доме на Металлургов, 24 информирует о проведенных работах.

Начальник горотдела по чрезвычайным ситуациям и гражданской защиты населения Артур Петров сообщил, что на месте взрыва в жилом доме на улице Металлургов, 24 продолжаются особо опасные работы по разбору заваленной конструкции.

«К работам привлечены 16 специалистов личного состава Межрегионального центра быстрого реагирования (МЦШР) Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 5 единиц техники. Также к работам присоединились строители ПАО «Сумбуд», - добавил Артур Петров.