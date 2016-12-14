В прокуратуре Сумщины подвели итоги работы за 2016 год Под председательством прокурора Сумской области Виталия Матвийчука состоялось оперативное совещание, на котором обсуждались результаты работы органов прокуратуры области в 2016 году и определены основные задачи на 2017 год.

На совещании присутствовали заместители прокурора области, руководители структурных подразделений аппарата прокуратуры области, руководители местных прокуратур и их заместители.

Открывая совещание, Виталий Матвийчук отметил, что, несмотря на то, что в 2016 году пришлось работать в условиях реформирования и законодательных изменений, органы прокуратуры области продолжают эффективно выполнять возложенные законом функции.

В частности, активизирована работа на приоритетных направлениях деятельности. Правоохранительными органами региона уничтожено 6 организованных преступных групп, на треть увеличилось количество выявленных преступлений против основ национальной безопасности Украины, более чем вдвое возросло количество направленных следователями органов полиции в суд обвинительных актов о правонарушениях в сфере земельных правоотношений, на треть - в бюджетной системе и о коррупционных правонарушений. Наполовину больше направлено в суд административных протоколов о правонарушениях, связанных с коррупцией, существенно уменьшилось количество случаев возвращения судами обвинительных актов. Отмечается также уменьшение количества краж из квартир, грабежей, незаконного завладения транспортными средствами.

После принятия прокуратурой области ряда мероприятий по противодействию преступлениям в сфере охраны лесных ресурсов, только с августа 2016 года начато 67 уголовных производств по фактам незаконной порубки леса. Всего за отчетный период в суд направлено 37 уголовных производств в этой области. Кроме того, следователями прокуратуры области в суд направлено 5 обвинительных актов в отношении сотрудников таможни по фактам злоупотребления ими служебным положением. Общая сумма ущерба, причиненного этими преступлениями, составляет более 4,5 млн грн.

Вместе с тем, не остались без внимания присутствующих ряд важных вопросов, требующих решения, в том числе преодоления негативных тенденций в динамике тяжких и особо тяжких преступлений, в первую очередь умышленных убийств.

Подводя итоги совещания, прокурор области отметил, что для успешного решения органами прокуратуры сложных и ответственных задач настоящего необходимо активизировать работу по выявлению преступлений в бюджетной сфере, сделок с государственным имуществом и земельными участками. Требует принятия дополнительных скоординированных мероприятий работа правоохранительных органов по противодействию преступлениям в сфере охраны лесных ресурсов, коррупции.

В то же время, глава ведомства строго предостерег присутствующих от вмешательства в бизнес, проведения необоснованных обысков и возбуждения уголовных производств по малозначительными фактами, сообщает пресс-служба прокуратуры области.