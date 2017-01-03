В течение суток полиция Сумщины разоблачили четырех «любителей» чужих мобильных Правоохранители отмечают: наиболее распространенной добычей воров становятся малогабаритные гаджеты, в том числе - и мобильные телефоны.

Личность злоумышленника, из офисных помещений сумел похитить два дорогостоящие мобильные гаджеты установили местные сыщики. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи 25-летний местный житель.

Еще одного вора мобильного телефона разоблачили правоохранители Конотопа. Им оказался 17-летний учащийся одного из учебных заведений города. Юноше очень приглянулся дорогое мобильное устройство его сверстника. Парень, не долго думая, украл мобильник, но правоохранители быстро вычислили злоумышленника.

Вором другого мобильного телефона оказался 20-летний житель Сумского района. Молодой человек, находясь в гостях у знакомого, после совместно выпитого алкоголя украл его мобильный. Но благодаря оперативности сотрудников полиции, распорядиться «трофеем» он не успел - мобильный уже возвращен владельцу.

«По горячим следам» задержать еще одного ценителя чужих сотовых удалось роменским полицейским. Им оказался 19-летний житель района. Юноша, воспользовавшись тем, что хозяин оставил незапертой входную дверь дома, проник в середину и похитил из чужого дома мобильный телефон и монитор для компьютера.

Сейчас по всем указанным фактам возбуждены уголовные производства по соответствующим частям статьи 185 УК Украины «Кража». В рамках досудебного следствия все подозреваемые проверяются на причастность к совершению других аналогичных преступлений, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.