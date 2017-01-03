Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:10218

В течение суток полиция Сумщины разоблачили четырех «любителей» чужих мобильных

Правоохранители отмечают: наиболее распространенной добычей воров становятся малогабаритные гаджеты, в том числе - и мобильные телефоны.

Личность злоумышленника, из офисных помещений сумел похитить два дорогостоящие мобильные гаджеты установили местные сыщики. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи 25-летний местный житель.

Еще одного вора мобильного телефона разоблачили правоохранители Конотопа. Им оказался 17-летний учащийся одного из учебных заведений города. Юноше очень приглянулся дорогое мобильное устройство его сверстника. Парень, не долго думая, украл мобильник, но правоохранители быстро вычислили злоумышленника.

Вором другого мобильного телефона оказался 20-летний житель Сумского района. Молодой человек, находясь в гостях у знакомого, после совместно выпитого алкоголя украл его мобильный. Но благодаря оперативности сотрудников полиции, распорядиться «трофеем» он не успел - мобильный уже возвращен владельцу.

«По горячим следам» задержать еще одного ценителя чужих сотовых удалось роменским полицейским. Им оказался 19-летний житель района. Юноша, воспользовавшись тем, что хозяин оставил незапертой входную дверь дома, проник в середину и похитил из чужого дома мобильный телефон и монитор для компьютера.

Сейчас по всем указанным фактам возбуждены уголовные производства по соответствующим частям статьи 185 УК Украины «Кража». В рамках досудебного следствия все подозреваемые проверяются на причастность к совершению других аналогичных преступлений, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кражи
view counter

По тематике

18.01.2017 09:15

На Сумщине подростки промышляли кражами и грабежами

Своими действиями трое 15-летних подростков причинили потерпевшим убытки на сумму более 30 тыс. гривен....

10.01.2017 17:35

За минувшие выходные полиция раскрыла семь краж чужого имущества

С начала нынешнего года на Сумщине зарегистрировано 50 краж, из которых 30 раскрыто. Только за три последних выходных дня на...

06.01.2017 13:41

За минувшие сутки полиция области раскрыла шесть квартирных краж

За вчерашний день на территории Сумской области злоумышленники совершили десять краж из домов, квартир и других помещений. Шесть из них...

06.01.2017 10:29

За сутки полиция Сумщины раскрыла 6 имущественных преступлений

Полицейские Сумщины за сутки раскрыли один грабеж и пять краж. Добычей злоумышленников стали мобильные телефоны, велосипеды, хозяйственные инструменты и наличные...

04.01.2017 13:48

За сутки полиция Сумщины раскрыла девять краж

Раскрытие преступлений имущественной направленности было и остается одним из приоритетных направлений деятельности полиции. Так, только за последние сутки правоохранители области...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.