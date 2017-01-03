На Сумщине возле крещенских купальщиков дежурили 119 спасателей

Для того, чтобы во время крещенских купаний не произошло трагедии, по всей стране накануне были определены официальные места для осуществления этого обычая. В Сумской области на них дежурили 119 человек личного состава и 16 единиц техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Во время празднования спасатели проводили профилактические беседы с присутствующими. В частности, в г. Бурынь и пгт Великая Писаревка на местных реках Чаша и Ворскла соответственно специалисты напомнили гражданам правила поведения во время погружения в холодную воду. Была подчеркнута важность купания в специально отведенных местах под наблюдением спасательной и медицинской служб. Для лучшего усвоения предоставленной информации люди получили тематические памятки.
Сохранение жизни и здоровья граждан во время массовых мероприятий - важная задача для Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Поэтому спасатели призывают ответственно относиться к собственной жизни и своих родных, соблюдать правила поведения на водоемах во время Крещения. И главное - в случае опасности звоните в Службу спасения по телефону «101».
Сегодня, 19 января, в праздник крещения мэр Сум Александр Лысенко также принял участие в купании в Псле....
18 января в 15:55 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на грунтовой дороге в снежный занос попал...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения просит сумчан быть осторожными во время купаний на Крещение....
В ночь на 17 января в Украине ожидается сильный туман. Плохая видимость сохранится и утром, сообщает пресс-служба ГСЧС....
7 января в 19:02 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что вблизи с. Верхнее Песчаное Сумского района в...