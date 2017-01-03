На Сумщине возле крещенских купальщиков дежурили 119 спасателей На водоемах Сумской области во время празднования Крещения дежурили 119 спасателей и 16 единиц техники.

Для того, чтобы во время крещенских купаний не произошло трагедии, по всей стране накануне были определены официальные места для осуществления этого обычая. В Сумской области на них дежурили 119 человек личного состава и 16 единиц техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Во время празднования спасатели проводили профилактические беседы с присутствующими. В частности, в г. Бурынь и пгт Великая Писаревка на местных реках Чаша и Ворскла соответственно специалисты напомнили гражданам правила поведения во время погружения в холодную воду. Была подчеркнута важность купания в специально отведенных местах под наблюдением спасательной и медицинской служб. Для лучшего усвоения предоставленной информации люди получили тематические памятки.

Сохранение жизни и здоровья граждан во время массовых мероприятий - важная задача для Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Поэтому спасатели призывают ответственно относиться к собственной жизни и своих родных, соблюдать правила поведения на водоемах во время Крещения. И главное - в случае опасности звоните в Службу спасения по телефону «101».