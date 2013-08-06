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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Мэр Тростянца номинирован на премию «Человек года - 2016»

Тростянецкий городской голова Юрий Бова стал претендентом на премию «Человек года - 2016» в номинации «Мэр года».

Вместе с ним на звание лучшего главы города претендуют Житомирский городской голова Сергей Сухомлин и Краматорский городской голова Андрей Панков.

Торжественная церемония вручения Премии «Человек года- 2016» состоится 25 марта 2017 года в Национальной опере Украины.

Справка

Общенациональная программа «Человек года» - популярный и успешный общественно-рейтинговый проект. Программа предусматривает ежегодное экспертное определение наиболее выдающихся личностей Украины и зарубежья на получение титула «Человек года» с основного круга номинаций, которые охватывают наиболее важные сферы профессиональной и общественной деятельности государства.

Торжественная церемония вручения премии «Человек года», начиная с 1996 года, ежегодно собирает лучших представителей социально-политической, финансово-экономической и гуманитарной элиты, членов правительства Украины, представителей дипломатического корпуса, высокопоставленных гостей из дружественных стран, звезд украинской и зарубежной эстрады, а также многочисленных журналистов украинских и иностранных средств массовой информации.

Политика Человек года Юрий Бова
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