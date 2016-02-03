На Сумщине поймали нелегальных металлистов

В городе Конотоп, на улице Конотопских партизан, инспекторы дорожного надзора Конотопского отдела полиции остановили автомобиль «ВАЗ-2113», под управлением 59-летнего водителя, который без соответствующих документов перевозил в багажнике металлолом.
Для выяснения путей происхождения данного груза и проверки законности осуществляемых перевозок, водитель и его транспортное средство доставлены в Конотопского отдела полиции. Сейчас проводится проверка, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Патрульные обнаружили двух мужчин, которые, вероятно, причастны к краже металлолома....
10 декабря, около 17 часов, на улице Юрия Ветрова, за нарушение ПДД экипаж патрульных остановил автомобиль ВАЗ....
Полицейские выявили очередной факт перевозки металлолома неизвестного происхождения....
Пять тонн металлоконструкций на сумму более двадцати тысяч гривен похитили и сдали в металлолом пять молодых людей. Сейчас в рамках...
Полиция задержали три транспортных средства, перевозивших металлолом без соответствующих документов. Общий вес металла, обнаруженного за сутки, составила около 8,5 тонн....