На Сумщине поймали нелегальных металлистов В Конотопе полицейские обнаружили автомобиль, перевозивший металлолом без соответствующих документов.

В городе Конотоп, на улице Конотопских партизан, инспекторы дорожного надзора Конотопского отдела полиции остановили автомобиль «ВАЗ-2113», под управлением 59-летнего водителя, который без соответствующих документов перевозил в багажнике металлолом.

Для выяснения путей происхождения данного груза и проверки законности осуществляемых перевозок, водитель и его транспортное средство доставлены в Конотопского отдела полиции. Сейчас проводится проверка, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.