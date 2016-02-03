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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:37182

На Сумщине поймали нелегальных металлистов

В Конотопе полицейские обнаружили автомобиль, перевозивший металлолом без соответствующих документов.

В городе Конотоп, на улице Конотопских партизан, инспекторы дорожного надзора Конотопского отдела полиции остановили автомобиль «ВАЗ-2113», под управлением 59-летнего водителя, который без соответствующих документов перевозил в багажнике металлолом.

Для выяснения путей происхождения данного груза и проверки законности осуществляемых перевозок, водитель и его транспортное средство доставлены в Конотопского отдела полиции. Сейчас проводится проверка, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Металлолом
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