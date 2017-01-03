В Сумах отключили воду на Девятке

В связи с ликвидацией порыва на водопроводе диаметром 200 мм по ул. Интернационалистов, 20 сегодня, 20 января, в 9:30 прекращено водоснабжение домов от № 12 до № 22 по ул. Интернационалистов, домов № 20/1 по пр. М. Лушпы, №№ 23, 29, 31 по ул. Ивана Сирко. По завершении ремонтных работ водоснабжение будет возобновлено.
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КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды на ул. СКД....