В Сумах будут строить снежный город мечты 21-22 января в Сумах состоится праздник снега и совместного творчества.

Архитектурная школа «CREativeMindset» и общественный фонд «СУМЫ» организуют в сквере Шевченко на ул. Соборной строительство снежного города. Начнутся работы в 10 утра в субботу, 21 января. А уже 22 января в 10 утра будет презентация проделанной работы.

«Не знаешь, как провести выходные с детьми? Приходи лепить город-мечту», - приглашают организаторы.