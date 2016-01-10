В Сумах будут строить снежный город мечты

Архитектурная школа «CREativeMindset» и общественный фонд «СУМЫ» организуют в сквере Шевченко на ул. Соборной строительство снежного города. Начнутся работы в 10 утра в субботу, 21 января. А уже 22 января в 10 утра будет презентация проделанной работы.
«Не знаешь, как провести выходные с детьми? Приходи лепить город-мечту», - приглашают организаторы.
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