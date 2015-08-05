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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:06130

В Сумской налоговой отметили День Соборности

Специалисты Государственной налоговой инспекции в г. Сумы не смогли остаться в стороне от празднования Дня Соборности Украины.

Накануне праздника начальник инспекции Юрий Мельник на торжественном собрании поздравил сотрудников с праздником:

«Прошло более двух десятков лет независимости, к сожалению, проблема соборности Украины осталась не менее актуальной. Хочу отметить, что народное движение Украины, несколько лет подряд выстраивает живую цепь от Львова до Киева, окрыляет и вдохновляет украинский народ и заставляет поверить в собственные силы по созданию мощной европейской державы под именем Украина».

По веянию души специалисты инспекции самостоятельно создали праздничное настроение - пришли на работу в вышиванках - национальной одежде, которая демонстрирует гордость и достоинство украинцев.

Кроме того, в помещении инспекции состоялась выставка детского рисунка. Творческие работы юных художников поразили не детским раскрытием сложной для понимания «взрослой» темы. В них кроется богатый внутренний мир и истинное понимание серьезной государственной программы. Все рисунки наполнены мечтами о будущем страны, счастливое детство и благосостояние каждой семьи.

«Даже самые маленькие граждане нашей страны понимают необходимость ее объединения, за которым стоит ее сила и мощь нашего государства», - констатирует Юрий Владимирович.

Справка

День Соборности Украины - праздник, который отмечается ежегодно в день провозглашения Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики. Этот договор вошел в современную историю как «Акт объединения» и 22-го января 1919 года он был публично обнародован в Софийской площади - сердце Киева.

В наши дни миллионы украинцев, ежегодно, 22 января выстраиваются в живую цепь, которая растягивается от Киева до Львова. Именно так современная молодежь, люди зрелого и пожилого возраста отмечают знаковое событие в истории национального государства Украина - День Соборности, украинского единства и свободы.

Как в Сумах будут отмечать День соборности можно прочитать здесь.

Общество День соборости Украины Налоговая
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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