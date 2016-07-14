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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:19193

После семейного конфликта жительница Шосткинщины оказалась в хирургии с обожженным лицом

По данным Шосткинской ЦРБ, 17 января в 23:10 в больницу поступила 41-летняя жительница одного из сел Шосткинского района с поверхностными ожогами лица и левой кисти. Ожоги занимают 11% кожных покровов.

При поступлении пациентка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Как она пояснила медикам, ожоги пламенем ей нанес супруг во время конфликта из-за ревности. Сейчас женщина находится на лечении в хирургическом отделении.

Шосткинская полиция по данному факту проводит проверку, до завершения которой ситуацию не комментирует, сообщает shostka.info.

Право Ожог Шосткинский район
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