После семейного конфликта жительница Шосткинщины оказалась в хирургии с обожженным лицом

При поступлении пациентка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Как она пояснила медикам, ожоги пламенем ей нанес супруг во время конфликта из-за ревности. Сейчас женщина находится на лечении в хирургическом отделении.
Шосткинская полиция по данному факту проводит проверку, до завершения которой ситуацию не комментирует, сообщает shostka.info.
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