Сумской школьник победил в НАТОвском конкурсе Юный сумчанин победил в конкурсе фото- и видеоработ «Украина и НАТО: современный взгляд украинской молодежи».

Одиннадцатиклассник школы № 10 Алексей Назаренко одержал победу во Всеукраинском конкурсе фото- и видеоработ «Украина и НАТО: современный взгляд украинской молодежи».

Конкурс проходил в сентябре-декабре 2016 года. Его организаторы - Всеукраинская молодежная общественная организация «Сердце к сердцу», Посольство Литовской Республики в Украине, Министерство культуры Украины. Целью было способствовать в формировании общественного мировоззрения и позиции украинской молодежи относительно НАТО, обратить внимание молодежи на проблематику национальной безопасности, социального партнерства, культурного сотрудничества и т.п.

В конкурсе принимали участие учащиеся 9-10 классов общеобразовательных, профессионально-технических учебных заведений и студенты высших учебных заведений. Всего более 550 конкурсантов.

3 февраля в Посольстве Литовской Республики в Украине состоится торжественное награждение победителей.