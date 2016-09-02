Сумской школьник победил в НАТОвском конкурсе

Одиннадцатиклассник школы № 10 Алексей Назаренко одержал победу во Всеукраинском конкурсе фото- и видеоработ «Украина и НАТО: современный взгляд украинской молодежи».
Конкурс проходил в сентябре-декабре 2016 года. Его организаторы - Всеукраинская молодежная общественная организация «Сердце к сердцу», Посольство Литовской Республики в Украине, Министерство культуры Украины. Целью было способствовать в формировании общественного мировоззрения и позиции украинской молодежи относительно НАТО, обратить внимание молодежи на проблематику национальной безопасности, социального партнерства, культурного сотрудничества и т.п.
В конкурсе принимали участие учащиеся 9-10 классов общеобразовательных, профессионально-технических учебных заведений и студенты высших учебных заведений. Всего более 550 конкурсантов.
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