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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:12189

Сумской школьник победил в НАТОвском конкурсе

Юный сумчанин победил в конкурсе фото- и видеоработ «Украина и НАТО: современный взгляд украинской молодежи».

Одиннадцатиклассник школы № 10 Алексей Назаренко одержал победу во Всеукраинском конкурсе фото- и видеоработ «Украина и НАТО: современный взгляд украинской молодежи».

Конкурс проходил в сентябре-декабре 2016 года. Его организаторы - Всеукраинская молодежная общественная организация «Сердце к сердцу», Посольство Литовской Республики в Украине, Министерство культуры Украины. Целью было способствовать в формировании общественного мировоззрения и позиции украинской молодежи относительно НАТО, обратить внимание молодежи на проблематику национальной безопасности, социального партнерства, культурного сотрудничества и т.п.

В конкурсе принимали участие учащиеся 9-10 классов общеобразовательных, профессионально-технических учебных заведений и студенты высших учебных заведений. Всего более 550 конкурсантов.

3 февраля в Посольстве Литовской Республики в Украине состоится торжественное награждение победителей.

Общество Конкурс НАТО
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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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