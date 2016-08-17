Сумчанка отметила 100-летний юбилей 17 января сумчанка Лидия Круглова отметила 100-летний юбилей.

В этот день в кругу родных и близких людей, коллег коренная сумчанка принимала слова поздравлений и пожелания еще долгое время радовать своей энергичностью и упорством окружающих.

Со знаменательной датой юбиляра поздравили также заместитель городского головы Алена Дмитревская и руководитель благотворительного фонда «Милосердие» Раиса Вороненко.

Даря цветы и подарки имениннице, они чистосердечно пожелали ей крепкого здоровья еще на долгие годы. После того, во время общения, женщина охотно рассказала гостям о своем жизненном пути, о работе, своих детях.

В самые сложные времена для нашей страны Лидия Круглова, которая родилась 17 января 1917 года в Сумах, находилась в родном городе. Не оставляла она его ни во время Голодомора 1932-1933 годов, ни во времена Второй мировой войны.

После окончания университета в 1940 году начала работать в детской больнице, а в годы войны - в госпитале, с 1946 года - в онкодиспансере, с 1959 года - в областной больнице в должности заведующей лабораторией. В общем трудовом стаже сумчанки, которая имеет орден «Знак почета», 37 лет.

За всю свою жизнь, рассказала юбиляр гостям, было много чего. Однако сегодня вспоминаются только приятные моменты, все плохое осталось позади. Лидия Круглова, благодаря гостей за поздравления, попутно пригласила их на свой 101-й День рождения.