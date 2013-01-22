Сумчан звуть запалити Україну 22 січня о 16:00 в сквері Шевченка на вул. Соборній на честь свята Дня Соборності України Сумським обласним осередком Молодіжного Націоналістичного Конгресу буде проведено запалювання свічками України в її державних кордонах та виступи спікерів.

Свято відзначається в день проголошення Акту возз’єднання Української Народної Республіки й Західно-Української Народної Республіки.

«Сповнилися відвічні мрії, для яких жили й за які вмирали найкращі сини України. Віднині є тільки одна незалежна Українська Народна Республіка», - пролунало 22 січня 1919 року на Софійському майдані в Києві.

Організатори: Молодіжний Націоналістичний Конгрес за підтримки відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Сумської Міської Ради.

Деталі за номером: (095) 886 15 68.