Сумчан звуть запалити Україну

Свято відзначається в день проголошення Акту возз’єднання Української Народної Республіки й Західно-Української Народної Республіки.
«Сповнилися відвічні мрії, для яких жили й за які вмирали найкращі сини України. Віднині є тільки одна незалежна Українська Народна Республіка», - пролунало 22 січня 1919 року на Софійському майдані в Києві.
Організатори: Молодіжний Націоналістичний Конгрес за підтримки відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Сумської Міської Ради.
Деталі за номером: (095) 886 15 68.
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