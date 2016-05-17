Сумчан приглашают поговорить о содержании жилищного фонда

Разговор состоится в админздании по адресу: площадь Независимости, 2 (синяя зал). Начало - 10:00.
Вопрос семинара:
формы управления многоквартирными домами;
какие программы содействия содержание жилищного фонда действуют в городе Сумы и как ими воспользоваться;
обнародованный проект положения по капитальным ремонтам в городе Сумы;
проблемные вопросы управления многоквартирным домом и пути их решения;
вопросы управления домом через ОСМД.
К обсуждению указанных вопросов присоединятся городской голова Александр Лысенко, депутаты городского совета, представители департамента инфраструктуры и общественные деятели.
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