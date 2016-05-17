Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:22154

Сумчан приглашают поговорить о содержании жилищного фонда

Сумчан приглашают в субботу, 21 января, посетить семинар / обсуждение «Содержание жилого фонда в городе Сумы».

Разговор состоится в админздании по адресу: площадь Независимости, 2 (синяя зал). Начало - 10:00.

Вопрос семинара:

формы управления многоквартирными домами;

какие программы содействия содержание жилищного фонда действуют в городе Сумы и как ими воспользоваться;

обнародованный проект положения по капитальным ремонтам в городе Сумы;

проблемные вопросы управления многоквартирным домом и пути их решения;

вопросы управления домом через ОСМД.

К обсуждению указанных вопросов присоединятся городской голова Александр Лысенко, депутаты городского совета, представители департамента инфраструктуры и общественные деятели.

Общество ЖКХ
view counter

По тематике

04.11.2016 08:40

Мэр Сум остался недоволен работой коммунального ЖЭКа и профильного департамента

Городской голова Александр Лысенко вместе с профильным заместителем Александром Журбой и директором департамента инфраструктуры города Григорием Яременко проинспектировали выполнение работ...

08.07.2016 12:28

Сумские депутаты обратились к народным по газовому вопросу

Депутаты Сумского горсовета на сессии 7 июля приняли решение обратиться к нардепам от Сумской области и НКРЕКП из-за повышения цены...

30.06.2016 13:35

В Сумах отсрочили революцию в ЖКХ

В Сумах срок назначения управляющего дома отсрочили до момента определения победителей конкурса....

08.06.2016 10:12

Сумчане задолжали за услуги ЖКХ больше 200 миллионов

На заседании коллегии Сумской облгосадминистрации начальник управления жилищно-коммунального хозяйства ОГА Алексей Макарюк поделился цифрами об объемах дебиторской задолженности предприятий жилищно-коммунального...

В Сумах правила дорожного движения нарушают не только люди
17.05.2016 09:52

В Сумах правила дорожного движения нарушают не только люди

В Сумах на ул. Кооперативной на тротуаре прямо на пешеходном переходе стоит урна....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.