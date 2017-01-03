В Сумах спасатели ликвидировали возгорание маршрутного автобуса 20 января в 10:23 на линию экстренного вызова «101» поступила информация о возгорании маршрутного автобуса по ул. Ковпака в г. Сумы.

О пожаре сообщили случайные прохожие. На место происшествия немедленно выехал дежурный караул 1-й Государственной пожарно-спасательной части.

По предварительной информации, возгорание началось в задней части транспортного средства, где находились газовые баллоны. Огонь мгновенно распространился на все транспортное средство. К счастью, водитель маршрутного такси вовремя покинул горящий автомобиль. На момент возгорания в маршрутке пассажиров не было.

По прибытию спасателей транспортное средство был полностью охвачен огнем. В 10:37 пожар был локализован, в 10:50 - полностью ликвидирован.

Всего на тушение было привлечено 8 человек личного состава и 2 единицы специальной техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Огнем уничтожен маршрутный автобус. Погибшие и пострадавшие в результате пожара отсутствуют. Причина пожара устанавливается.