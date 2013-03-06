Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:4516

Со вторника в Сумах подорожает хлеб

ПАО «Сумська паляниця» объявила об очередном подорожании хлебобулочных и кондитерских изделий.

Согласно объявлению, которое размещено на киосках производителя, с 24 января продукция «Сумськой паляниці» вырастет цене в среднем на 10%.

Повышение цены объясняют существенным ростом составляющих себестоимости производства.

Экономика Подорожание хлеба Сумська паляниця Хлеб
view counter

По тематике

21.11.2016 10:17

В Сумах дорожает хлеб

С 22 ноября в Сумах на 5% подорожает хлеб и хлебобулочные изделия....

17.06.2015 10:10

Антимонопольщики взялись устанавливать цену на хлеб

Территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины в Суской области не позволит хлебокомбинатам злоупотреблять монопольным положением и необоснованно завышать цены на хлеб....

17.04.2015 07:53

Роменская больница закупила хлеб без конкуренции

Коммунальное учреждение Первая областная специализированная больница Ромен закупила 62,3 тонны хлеба по неконкурентной процедуре закупки у одного участника....

Областные власти Сумщины обещают, что стремительного подорожания хлеба не будет
28.07.2014 15:09

Областные власти Сумщины обещают, что стремительного подорожания хлеба не будет

Директор Департамента агропромышленного комплекса облгосадминистрации Владимир Ивченко прогнозирует сохранение цен на хлебобулочные изделия.... 4

06.03.2013 15:10

Власти заявляют, что остановили подорожание хлеба в Сумах

«Подорожание хлеба произошло в начале марта, остановлено» - заявил 5 марта заместитель губернатора Сергей Слизкий.... 9

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.