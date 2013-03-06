Со вторника в Сумах подорожает хлеб

Согласно объявлению, которое размещено на киосках производителя, с 24 января продукция «Сумськой паляниці» вырастет цене в среднем на 10%.
Повышение цены объясняют существенным ростом составляющих себестоимости производства.
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