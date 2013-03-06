Со вторника в Сумах подорожает хлеб ПАО «Сумська паляниця» объявила об очередном подорожании хлебобулочных и кондитерских изделий.

Согласно объявлению, которое размещено на киосках производителя, с 24 января продукция «Сумськой паляниці» вырастет цене в среднем на 10%. Повышение цены объясняют существенным ростом составляющих себестоимости производства.