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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские полицейские обнаружили очередные игровые автоматы

Сообщение об игровых автоматах на проспекте Курском патрульные получили 18 января, около 4 часов утра.

Зайдя в помещение, стражи порядка обнаружили компьютерную технику и 8 посетителей. Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции, которая будет устанавливать законность такого вида игр.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам состава уголовного преступления, предусмотренного статьей 203-2 (занятие игорным бизнесом) УК. Продолжается следствие.

Право Игорный бизнес
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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