Сумские полицейские обнаружили очередные игровые автоматы

Зайдя в помещение, стражи порядка обнаружили компьютерную технику и 8 посетителей. Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции, которая будет устанавливать законность такого вида игр.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам состава уголовного преступления, предусмотренного статьей 203-2 (занятие игорным бизнесом) УК. Продолжается следствие.
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