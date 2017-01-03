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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:4849

Пьяный дебошир брызнул из газового баллончика в лицо сумчанам

Перед законом придется отвечать мужчине, который использовал газовый баллончик против супругов.

За сделанное замечание гражданин получил содержимым газового баллончика в лицо. Инцидент произошел 17 января, около 19 часов, на улице Горького.

36-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок возле одного из домов на улице Горького. Из окна дома он получил замечание от местного жителя прекратить свои действия. Между ними возникла ссора, в ходе которой преступник пригласил гражданина выйти на улицу и продолжить общение.

34-летний мужчина вышел на улицу, за ним последовала и его жена. Дальнейший разговор закончился тем, что прохожий применил в отношении супругов газовый баллончик и бросился наутек. Остановить его удалось потерпевшему и нескольким гражданам, которые стали свидетелями ситуации.

Когда на место происшествия прибыли патрульные, то задержанный пытался избавиться от орудия совершения правонарушения, выбросив баллончик в снег. Его действия вовремя заметили полицейские.

Инспекторы доставили мужчину в Сумское отделение полиции.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам статьи 296 (хулиганство) УК.

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