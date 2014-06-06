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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:49187

В Сумах муж угрожал жене топором

Патрульные обнаружили топор у мужчины, который во время семейной ссоры угрожал жене расправой.

17 января, около 17 часов, патрульные получили сообщение о мужчине, который устроил ссору на улице Засумская. На месте происшествия 15-летняя девушка, которая звонила в полицию, пояснила, что ее отец устроил дома ссору, разбил мебель и угрожал матери физической расправой.

В это время гражданин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пытался тайно покинуть подъезд, но был задержан патрульными. Во время поверхностной проверки в рукаве его куртки инспекторы обнаружили топор. Объяснить цель его переноса и использования мужчина не смог.

Полицейские доставили его в Сумское отделение полиции. По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье 129 (угроза убийством) УК.

Право Угроза убийства
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