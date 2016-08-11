В Сумах будут протестовать против путинской войны

21 января в 15:00 у памятника Шевченко сумчане присоединятся к глобальной акции. По окончании акции в центре города будет осуществлена хода в новый офис партии «Успішна країна».
Главная цель акции - привлечь внимание общественности к российской агрессии в Украине, показать важность единства и солидарности с Украиной, а также призвать весь мир усилить давление на Россию для восстановления территориальной целостности и мира в нашем государстве, пишут организаторы.
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