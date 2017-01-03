На Сумщине на взятке поймали очередного чиновника На Сумщине на вымогательстве и получении неправомерной выгоды разоблачен чиновник Ахтырской райгосадминистрации.

Прокуратурой Сумской области совместно с Управлением защиты экономики и Следственным Управлением Главного управления Национальной полиции в Сумской области в рамках уголовного производства задокументирован факт вымогательства начальником одного из отделов Ахтырской районной государственной администрации от частного предпринимателя неправомерной выгоды за содействие в решении вопроса относительно переоформления аренды на земельный участок.

Сегодня, 20 января, чиновника задержали непосредственно после получения им 20 тыс. грн. В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос об уведомлении о подозрении руководителю отдела по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины, избрании ему меры пресечения и отстранения от должности.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.