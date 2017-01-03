В Сумах полиция задержала серийных квартирных воров из Грузии Двух уроженцев Грузии задержали оперативники Сумского отдела полиции при попытке совершения квартирной кражи в центре города. Правоохранители подозревают задержанных в совершении не менее десятка краж из жилищ горожан.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий работники уголовного розыска Сумского отдела полиции вчера днем задержали двух граждан Грузии по подозрению в совершении квартирных краж. Старшему мужчине – 44 года, младшему – всего 20. Оба были выявлены в подъезде многоэтажного дома по улице Засумской, где планировали совершить кражу из чужого жилища.

У задержанных правоохранители изъяли сумку с большим набором разнообразных отмычек, перчатки, для того чтобы не оставлять следов на месте преступления, и другие приспособления для открывания дверных замков.

Мужчины свою причастность к кражам отвергают, утверждая, что сумку с «интересными» предметами якобы нашли на одном из этажей этого же подъезда. Но на вопрос были ли они судимы за кражи, отвечают утвердительно.

Правоохранители подозревают их в совершении, по меньшей мере, десятка краж из квартир горожан. Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет. Продолжается досудебное следствие, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.