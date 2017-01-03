Прокуратура вынудила провести аудиторскую проверку в Шостке Только после вмешательства прокуратуры предприятие согласилось провести аудиторскую проверку эффективности использования арендованного имущества.

С целью защиты государственных интересов в сфере коммунальной собственности органами прокуратуры области приняты представительских мероприятий и обязано одно из крупнейших предприятий, предоставляет услуги по электро- и тепло-, водоснабжению северного региона Сумской области, ООО «Шосткинское предприятие «Харьковэнернгоремонт» выполнить условия договора аренды коммунального имущества в части осуществления аудиторской проверки эффективности использования арендованного имущества

Как сообщил начальник управления прокуратуры Сумской области Александр Рубан, при рассмотрении дела судом в январе текущего года ООО «Шосткинское предприятие «Харьковэнернгоремонт» согласилось с требованиями прокурора и обеспечило проведение соответствующих проверок за свой счет.

Целью аудиторской проверки является получение объективной информации о результатах финансовой деятельности предприятия в течение 2014-2016 гг., состоянии сохранности и эффективности использования арендованного коммунального имущества, а также дать оценку обоснованности тарифов на соответствующие коммунальные услуги, сообщает пресс-служба прокуратуры области.