Прокуратура вынудила провести аудиторскую проверку в Шостке

С целью защиты государственных интересов в сфере коммунальной собственности органами прокуратуры области приняты представительских мероприятий и обязано одно из крупнейших предприятий, предоставляет услуги по электро- и тепло-, водоснабжению северного региона Сумской области, ООО «Шосткинское предприятие «Харьковэнернгоремонт» выполнить условия договора аренды коммунального имущества в части осуществления аудиторской проверки эффективности использования арендованного имущества
Как сообщил начальник управления прокуратуры Сумской области Александр Рубан, при рассмотрении дела судом в январе текущего года ООО «Шосткинское предприятие «Харьковэнернгоремонт» согласилось с требованиями прокурора и обеспечило проведение соответствующих проверок за свой счет.
Целью аудиторской проверки является получение объективной информации о результатах финансовой деятельности предприятия в течение 2014-2016 гг., состоянии сохранности и эффективности использования арендованного коммунального имущества, а также дать оценку обоснованности тарифов на соответствующие коммунальные услуги, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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