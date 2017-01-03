В Белополье на улице нашли боевой пистолет Двое мужчин, двигаясь на автомобиле по одной из улиц Белополья, увидели на проезжей части пистолет, о чем немедленно сообщили правоохранителям.

В дежурную часть Белопольского отдела полиции поступил телефонный звонок от 25-летнего местного жителя, который сообщил о найденном в городе, на дороге, пистолете.

На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа Белопольского отдела полиции. Заявитель оказался водителем автомобиля. И он, и пассажир легковушки рассказали полицейским, что, ехали по своим делам и заметили на освещенном участке дороги вещь, которая им обоим показалась очень похожей на пистолет. Мужчины вышли из автомобиля и подошли к находке, чтобы ее разглядеть. На дороге действительно лежал пистолет со следами протектора от автомобиля, который, вероятно, переехал пистолет чуть раньше. Полицейские осмотрели место находки и окружающую территорию.

Изъятый пистолет марки ТТ оказался снабжен магазином, в котором находились 8 патронов.

Сейчас «находка» направлена на комплексное исследование в экспертно-криминалистический центр, а по факту ее обнаружения открыли уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными устройствами». Сейчас полицейские выясняют пути происхождения огнестрельного оружия и устанавливают его владельца, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.