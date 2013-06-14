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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Юморист из Сум стал дипломантом Всеукраинской премии

Сумчанин Григорий Елишевич со сборником «Гумористичний літопис» вошел в тройку призеров (победителей) Всеукраинской литературно-художественной премии имени Степана Руданского.

«Гумористичний літопис» является своеобразным итогом четырех десятилетий творческого пути Григория Елишевича. В баснях, юморесках, миниатюрах автор с присущим ему остроумием показывает забавные случаи из жизни земляков, а острым словом сатирика клеймит бюрократизм, социальную несправедливость и другие общественные пороки, присущие тому или иному периоду нашей истории на рубеже тысячелетий.

Именно этот сборник сумского юмориста и подала Сумская областная организация Национального союза писателей Украины на конкурс, которым традиционно, на протяжении более 20 лет, перед празднованием дня рождения известного юмориста Степана Руданского отмечают лауреатов Всеукраинской литературно-художественной премии его имени.

Досуг Литература
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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