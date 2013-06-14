Юморист из Сум стал дипломантом Всеукраинской премии

«Гумористичний літопис» является своеобразным итогом четырех десятилетий творческого пути Григория Елишевича. В баснях, юморесках, миниатюрах автор с присущим ему остроумием показывает забавные случаи из жизни земляков, а острым словом сатирика клеймит бюрократизм, социальную несправедливость и другие общественные пороки, присущие тому или иному периоду нашей истории на рубеже тысячелетий.
Именно этот сборник сумского юмориста и подала Сумская областная организация Национального союза писателей Украины на конкурс, которым традиционно, на протяжении более 20 лет, перед празднованием дня рождения известного юмориста Степана Руданского отмечают лауреатов Всеукраинской литературно-художественной премии его имени.
В воскресенье, 16 октября, в 13.00 состоится пробная встреча будущего молодежного клуба литераторов....
11 февраля в «Агенції промоції «Суми» прошла презентация нового сборника произведений «Грани слова» Сумского областного отделения Межрегионального союза писателей Украины...
Владислав Ивченко и Евгений Положий были отмечены жюри конкурса в номинации «Романы».... 8
В рамках проекта «Сумщина творческая. Культура и искусство» и I Межрегионального творческого марафона имени Давида Бурлюка, в Сумах проходит творческое...
Сумской литератор Владислав Ивченко выиграл специальную премию «Золотой пистоль» всеукраинского литературного конкурса «Коронация слова-2013».... 11