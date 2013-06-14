Юморист из Сум стал дипломантом Всеукраинской премии Сумчанин Григорий Елишевич со сборником «Гумористичний літопис» вошел в тройку призеров (победителей) Всеукраинской литературно-художественной премии имени Степана Руданского.

«Гумористичний літопис» является своеобразным итогом четырех десятилетий творческого пути Григория Елишевича. В баснях, юморесках, миниатюрах автор с присущим ему остроумием показывает забавные случаи из жизни земляков, а острым словом сатирика клеймит бюрократизм, социальную несправедливость и другие общественные пороки, присущие тому или иному периоду нашей истории на рубеже тысячелетий.

Именно этот сборник сумского юмориста и подала Сумская областная организация Национального союза писателей Украины на конкурс, которым традиционно, на протяжении более 20 лет, перед празднованием дня рождения известного юмориста Степана Руданского отмечают лауреатов Всеукраинской литературно-художественной премии его имени.