Сумские пограничники изъяли на границе самовар

Сегодня, 20 января, в пункте пропуска «Рыжевка» пограничники отдела «Белополье» Сумского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку незаконного перемещения через границу старинного самовара.
Осматривая автомобиль марки Audi 100 украинской регистрации, на котором наш соотечественник выезжал в Россию, пограничный наряд в багажном отделении среди других вещей обнаружил самовар Тульского патронного завода, изготовленный предварительно в начале ХХ века.
Сейчас самовар, который вероятно представляет историческую и культурную ценность, изъят в установленном порядке для проведения соответствующей экспертизы, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.
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