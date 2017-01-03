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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:39186

Сумские пограничники изъяли на границе самовар

В пункте пропуска «Рыжевка» обнаружили старинный самовар.

Сегодня, 20 января, в пункте пропуска «Рыжевка» пограничники отдела «Белополье» Сумского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку незаконного перемещения через границу старинного самовара.

Осматривая автомобиль марки Audi 100 украинской регистрации, на котором наш соотечественник выезжал в Россию, пограничный наряд в багажном отделении среди других вещей обнаружил самовар Тульского патронного завода, изготовленный предварительно в начале ХХ века.

Сейчас самовар, который вероятно представляет историческую и культурную ценность, изъят в установленном порядке для проведения соответствующей экспертизы, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.

Право Пограничники Самовар
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