В Сумах провели акцию «Стоп Путин! Стоп война!» Сумчане протестовали против агрессии РФ в рамках всемирной акции

В субботу, 21 января, в десятках стран по всему миру украинцы проводят акцию "Стоп Путин! Стоп война!". Сумская акция началась в 15:00 на Соборной возле памятника Шевченко. Со слов организаторов, главная цель акции - привлечь внимание общественности к российской агрессии в Украине, показать важность единства и солидарности с Украиной, а также призвать весь мир усилить давление на Россию для восстановления территориальной целостности и мира в нашем государстве.

Активисты выставили чучело "ватника", лицо которого представлял коллаж из портретов: Медведчука, Януковича и Путина

После митинга на "сотне" участники выдвинулись к офису политической партии "Успішна Країна"

Чучело, в качестве "подарка", оставили у входа в офис партии

Провели перфоманс протоптав валенками вымоченными в кровь следы к дверям

В завершение акции вход в офис забросали яйцами