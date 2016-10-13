Сумские патрульные поймали 74-летнюю самогонщицу

Когда полицейские прибыли на место вызова, то обнаружили на кухне многоэтажки самогонный аппарат, который как раз изготавливал самогон.
Владельцем устройства оказалась 74-летняя жительница, которая проживала на этом же этаже. Женщина рассказала, что производила его для собственного потребления.
Полицейские вызвали на место происшествия участкового инспектора Сумского отделения полиции, который в дальнейшем изъял самогонный аппарат и составил админматериалы по статье 176 (изготовление, хранение самогона и аппаратов для его выработки). Санкция указанной статьи предусматривает штраф от 51 до 170 гривен.
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