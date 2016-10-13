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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские патрульные поймали 74-летнюю самогонщицу

18 января, около 22 часов, экипаж патрульных получил сообщение о резком запахе, который идет из кухни дома на проспекте Курском.

Когда полицейские прибыли на место вызова, то обнаружили на кухне многоэтажки самогонный аппарат, который как раз изготавливал самогон.

Владельцем устройства оказалась 74-летняя жительница, которая проживала на этом же этаже. Женщина рассказала, что производила его для собственного потребления.

Полицейские вызвали на место происшествия участкового инспектора Сумского отделения полиции, который в дальнейшем изъял самогонный аппарат и составил админматериалы по статье 176 (изготовление, хранение самогона и аппаратов для его выработки). Санкция указанной статьи предусматривает штраф от 51 до 170 гривен.

Право Самогон
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