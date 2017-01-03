Сумские патрульные умеют отжиматься (видео) Патрульные Сум переняли эстафету в поддержку ветеранов АТО от десантников.

Управления патрульной полиции Сум получило эстафету #22Pushupchallenge от 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Флешмоб начали в Украине, чтобы привлечь внимание к проблеме украинских ветеранов, которые защищали нашу страну и имеют посттравматический синдром. Эстафета к нам пришла из США, которая там началась после обнародования отчета Департамента по делам ветеранов о количестве самоубийств.

Выяснилось, что 22 ветерана ежедневно совершали самоубийство. И именно поэтому чтобы привлечь внимание общества ввели флешмоб, условием которого было 22 отжимания в течение 22 дней.

Сотрудники патрульной полиции Сум выполнили условия эстафеты и передали ее в Департамент патрульной полиции Украины. В флешмобе одновременно приняли участие 28 управлений патрульной полиции Украины.