В Сумах патрульные задержали пьяного, который повредил два автомобиля

Оперативно прибывшие на место происшествия инспекторы обнаружили мужчину, который выходил из дворовой территории на указанном проспекте. Он отвечал ориентированию, которое предоставил заявитель.
Гражданин, который имел признаки алкогольного опьянения, отрицал свою причастность к повреждению автомобилей, лишь говорил, что где-то во дворе потерял свой мобильный телефон.
Стражи порядка нашли его под одной из легковушек, у которой были вмятины кузова и разбито пассажирское стекло.
Заявитель узнал 26-летнего жителя Белопольского района.
Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.
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