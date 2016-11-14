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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:39396

В Сумах патрульные задержали пьяного, который повредил два автомобиля

18 января, около 21.30, патрульные получили сообщение о неизвестном, который бьет чужие автомобили на проспекте Шевченко.

Оперативно прибывшие на место происшествия инспекторы обнаружили мужчину, который выходил из дворовой территории на указанном проспекте. Он отвечал ориентированию, которое предоставил заявитель.

Гражданин, который имел признаки алкогольного опьянения, отрицал свою причастность к повреждению автомобилей, лишь говорил, что где-то во дворе потерял свой мобильный телефон.

Стражи порядка нашли его под одной из легковушек, у которой были вмятины кузова и разбито пассажирское стекло.

Заявитель узнал 26-летнего жителя Белопольского района.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.

Право Хулиганство
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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