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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:58251

В Сумах родители забыли 8-летнюю девочку на морозе

Патрульные отвезли домой 8-летнюю девочку, которую забыли забрать родные.

18 января, около 17 часов, патрулируя улицу Герасима Кондратьева, полицейские заметили маленькую девочку, которая стояла на улице и кого-то ждала.

Через полчаса, когда полицейские возвращались с вызова, они увидели ту же самую девочку, которая до сих пор стояла на том же месте.

Во время разговора с ней, стражи порядка выяснили, что ее должны были забрать родители или старшие братья, поэтому их она и ожидала.

8-летняя девочка очень замерзла, поэтому полицейские решили отвести ее домой. Там оказалось, что в семействе просто не решили, кто именно пойдет за ней, поэтому каждый понадеялся на другого. Полицейские провели с ними профилактическую работу.

Уважаемые родители, будьте внимательны к детям и не оставляйте их без присмотра!

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