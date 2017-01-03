На Сумщине поймали четырех магазинных воров Злоумышленники специализировались на похищении кофе, шоколада, элитного алкоголя, который может стоить им уплаты немалого штрафа или даже тюремного заключения сроком до пяти лет.

Первой в поле зрения сотрудников полиции попала 32-летняя жительница Сум, которая с прилавка супермаркета попыталась украсть две банки кофе. Женщина пыталась вынести мимо кассы товар, не рассчитавшись. Однако ее вовремя заметил охранник торговой точки, который сразу о похитительнице сообщил правоохранителям. Подобного злоумышленника обнаружили и сотрудники Роменского отдела полиции. Там, 29-летний роменчанин также из магазина пытался вынести пачку кофе, без уплаты за товар.

Еще одного 24-летнего сумчанина, любителя сладостей, обнаружил участковый офицер полиции, который во время проведения профилактической работы на территории своего участка, установил причастность последнего к совершению кражи 28 плиток шоколада из местного магазина.

Но если предыдущие злоумышленники интересовались недорогими товарами, 30-летний житель Ахтырки решил украсть бутылку элитного алкоголя стоимостью почти в две тысячи гривен. К тому же, как установили сотрудники полиции, мужчина подозревается еще в ряде краж из супермаркетов города, откуда воровал икру, строительный инвентарь и другие товары. Правоохранители уже доказали его причастность к совершению как минимум семи краж.

Подозреваемые в содеянном сознались. В свое оправдание почти все объяснили, что воровать пошли из-за нехватки средств. И лишь один признался, что если бы был трезвым, вряд ли бы на такое решился, говорит, хотелось приключений...

В отношении всех следователи полиции открыли уголовные производства за соответствующими частями ст.185 Уголовного кодекса Украины «Кража». В рамках досудебного следствия подозреваемых проверяют на причастность к совершению других аналогичных преступлений, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.