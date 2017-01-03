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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:35132

На Сумщине поймали четырех магазинных воров

Злоумышленники специализировались на похищении кофе, шоколада, элитного алкоголя, который может стоить им уплаты немалого штрафа или даже тюремного заключения сроком до пяти лет.

Первой в поле зрения сотрудников полиции попала 32-летняя жительница Сум, которая с прилавка супермаркета попыталась украсть две банки кофе. Женщина пыталась вынести мимо кассы товар, не рассчитавшись. Однако ее вовремя заметил охранник торговой точки, который сразу о похитительнице сообщил правоохранителям. Подобного злоумышленника обнаружили и сотрудники Роменского отдела полиции. Там, 29-летний роменчанин также из магазина пытался вынести пачку кофе, без уплаты за товар.

Еще одного 24-летнего сумчанина, любителя сладостей, обнаружил участковый офицер полиции, который во время проведения профилактической работы на территории своего участка, установил причастность последнего к совершению кражи 28 плиток шоколада из местного магазина.

Но если предыдущие злоумышленники интересовались недорогими товарами, 30-летний житель Ахтырки решил украсть бутылку элитного алкоголя стоимостью почти в две тысячи гривен. К тому же, как установили сотрудники полиции, мужчина подозревается еще в ряде краж из супермаркетов города, откуда воровал икру, строительный инвентарь и другие товары. Правоохранители уже доказали его причастность к совершению как минимум семи краж.

Подозреваемые в содеянном сознались. В свое оправдание почти все объяснили, что воровать пошли из-за нехватки средств. И лишь один признался, что если бы был трезвым, вряд ли бы на такое решился, говорит, хотелось приключений...

В отношении всех следователи полиции открыли уголовные производства за соответствующими частями ст.185 Уголовного кодекса Украины «Кража». В рамках досудебного следствия подозреваемых проверяют на причастность к совершению других аналогичных преступлений, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
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