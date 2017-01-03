На Сумщине поймали четырех магазинных воров

Первой в поле зрения сотрудников полиции попала 32-летняя жительница Сум, которая с прилавка супермаркета попыталась украсть две банки кофе. Женщина пыталась вынести мимо кассы товар, не рассчитавшись. Однако ее вовремя заметил охранник торговой точки, который сразу о похитительнице сообщил правоохранителям. Подобного злоумышленника обнаружили и сотрудники Роменского отдела полиции. Там, 29-летний роменчанин также из магазина пытался вынести пачку кофе, без уплаты за товар.
Еще одного 24-летнего сумчанина, любителя сладостей, обнаружил участковый офицер полиции, который во время проведения профилактической работы на территории своего участка, установил причастность последнего к совершению кражи 28 плиток шоколада из местного магазина.
Но если предыдущие злоумышленники интересовались недорогими товарами, 30-летний житель Ахтырки решил украсть бутылку элитного алкоголя стоимостью почти в две тысячи гривен. К тому же, как установили сотрудники полиции, мужчина подозревается еще в ряде краж из супермаркетов города, откуда воровал икру, строительный инвентарь и другие товары. Правоохранители уже доказали его причастность к совершению как минимум семи краж.
Подозреваемые в содеянном сознались. В свое оправдание почти все объяснили, что воровать пошли из-за нехватки средств. И лишь один признался, что если бы был трезвым, вряд ли бы на такое решился, говорит, хотелось приключений...
В отношении всех следователи полиции открыли уголовные производства за соответствующими частями ст.185 Уголовного кодекса Украины «Кража». В рамках досудебного следствия подозреваемых проверяют на причастность к совершению других аналогичных преступлений, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
В Сумах неизвестные проникли в помещение на улице Санаторной и, повредив банковское оборудование, похитили наличные средства....
Двух уроженцев Грузии задержали оперативники Сумского отдела полиции при попытке совершения квартирной кражи в центре города. Правоохранители подозревают задержанных в...
По подозрению в совершении ряда краж сотрудники полиции задержали учащегося одного из учебных заведений Конотопа. Парень в течение дня обокрал...
В Шостке чтобы обокрасть старушку, злоумышленники разыграли целый спектакль. Незнакомцы чтобы попасть в квартиру женщины, сначала вели поиски известного только...
Оперативники Сумского отдела полиции задержали молодого сумчанина, который днем заходил в помещения офисов и организаций и совершал кражи ценных вещей...