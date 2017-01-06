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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:00274

Ахтырские правоохранители разоблачили мобильных воров

Сотрудники Ахтырского отдела полиции открыли два уголовных производства за кражу мобильных телефонов в отношении двух мужчин, которые после употребления спиртных напитков обворовывали своих товарищей.

В дежурную часть отдела полиции обратился 29-летний житель одного из сел Ахтырского района, который сообщил, что из его дома пропал мобильный телефон и зарядное устройство к нему.

Правоохранители, пообщавшись с потерпевшим, выяснили, что накануне к мужчине приходил в гости знакомый, житель соседнего села вместе со своим товарищем, на которых и пало подозрение. Гостей хозяин дома пригласил к столу, где не обошлось без водки и после визита которых он обнаружил пропажу своих вещей. Как установили полицейские, будучи уже нетрезвым, 36-летний гость заприметил на столе мобильный и устройство для его зарядки, а, дождавшись момента, когда мужчина выйдет из комнаты, совершил кражу. Оправдываясь, подозреваемый пояснил правоохранителям, что, протрезвев, понял, что натворил, а возвращать обратно похищенное было уже стыдно.

На следующий день в полицию поступило аналогичное сообщение. Заявитель также просил помочь вернуть его телефон, который предположительно украл его знакомый. В краже подозревал своего 29-летнего товарища, с которым встречался накануне, и который после общения с полицейскими все же признался в содеянном и выдал полицейским похищенное. Как и в предыдущем случае мужчины общались за бутылкой спиртного, после чего в хмельной голове одного из них возникла мысль обворовать приятеля.

Похищенные мобильные телефоны правоохранители вернули владельцам, а в отношении знакомых заявителей следователи открыли уголовные производства по ч.1 ст.185 (Кража) Уголовного кодекса Украины, наказанием за что может стать уплата штрафа или даже лишения свободы сроком до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
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